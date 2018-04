Dionne Stax viert verjaardag en Roxeanne Hazes zet haters te kijk

Dries showt guns

It´s a way of life. Aldus Dries. Hij weet zijn zomerse dag in ieder geval sportief te besteden.

it's a way of life. 350 Likes, 17 Comments - @driesroelvink_official on Instagram: "it's a way of life."

Emma haar eerste communie

Jan Smit is apetrots op zijn kleine meisje! Emma (zes) hield vandaag haar eerste communie in Volendam. De kleine Smit ziet er prachtig uit, inclusief bloemenkransje in het haar.

Emma's eerste communie... ❤️ 14.9k Likes, 441 Comments - JAN SMIT (@jansmitcom) on Instagram: "Emma's eerste communie... ❤️"

Inge blijft een waterrat

Voor Inge de Bruin is er natuurlijk niks vertrouwder dan het zwembad. En als je jezelf dan ook nog eens in een matchende bikini op een luchtbed kan laten neerdartelen, dan laat je die kans natuurlijk niet schieten om er een leuk insta-kiekje van te maken. Zie hier het resultaat.

Me and my Pineapple #ibiza #yammie #pineapple #chill 1,530 Likes, 55 Comments - Inge De Bruijn (@ingedebruijn) on Instagram: "Me and my Pineapple #ibiza #yammie #pineapple #chill"

Verjaardagswijn voor Dionne

33 is ze geworden! Maar we zouden haar ook zo 26 geven. Toch? NOS-nieuwslezer Dionne Stax is jarig. Het weer doet in ieder geval vermoeden dat ze een zonnig jaar tegemoet gaat. Ze viert het met vriendinnen en wijn. Lang niet gek.

33 worden met dit stel ❤ #birthday 2,995 Likes, 251 Comments - Dionne Stax (@dionne_stax) on Instagram: "33 worden met dit stel ❤ #birthday"

Curryworst voor Eva

Het lijkt misschien wel zo dat de zwangere Eva Jinek alleen op citytrip is, maar schijn bedriegt, zegt ze zelf. Gelukkig voor Eva is nooit écht alleen. Hoe gezellig.

Aan het strand in de haven van Hamburg. Curryworst, zon en 20 jaar vriendschap - geloof me, ze zijn er wel, maar ze willen liever niet op de foto. #dedrooglegging 3,906 Likes, 62 Comments - Eva Jinek (@evajinekofficial) on Instagram: "Aan het strand in de haven van Hamburg. Curryworst, zon en 20 jaar vriendschap - geloof me, ze zijn..."

Jan en de bekerfinale

Jan Versteegh is de hort op met zijn kleine broertje! En gelukkig was daar de zonnige bekerfinale tussen Feyenoord en AZ.

Bekerfinale met m'n kleine broertje! 9,149 Likes, 70 Comments - Jan Versteegh (@jan_versteegh) on Instagram: "Bekerfinale met m'n kleine broertje!"

Ook Jeroen aan de rosé

Het lijkt wel of heel talkshowhostend Nederland aan het ontspannen is. Jeroen Pauw heeft in ieder geval een lekker roseetje te pakken op de Loosdrechtseplassen.

#boatlife #easydoesit #loosdrecht 202 Likes, 14 Comments - Jeroen Pauw (@pauwjeroen) on Instagram: "#boatlife #easydoesit #loosdrecht"

Rox haar prachtige zomerbuik

Gisteren plaatste Roxeanne Hazes een prachtig zomers plaatje van haar zwangere buik op Instagram. Schijnbaar namen enkele van haar volgens daar aanstoot aan, maar daar heeft Rox lak aan.

Volledig scherm © Instagram | Roxeanne Hazes

De bijvangst van Kleine

Lil Kleine is er maar druk mee. Is het niet met hitjes, dan is het wel cryptodeals en peukjes roken en zonnig Amsterdams terras. Hij lijkt er in ieder geval erg content mee.

My face when I close a multi-million crypto deal in one phone call with my manager #ICOHeadStart #MOAT #crowdsale #paid 122.9k Likes, 1,032 Comments - Lil Kleine (@lilkleine) on Instagram: "My face when I close a multi-million crypto deal in one phone call with my manager #ICOHeadStart..."

Feest bij de Tannetjes

Een van de dochters van Humberto Tan heeft de heugelijke leeftijd van 18 jaar bereikt! Haar trotse vader plaats een lief kiekje van vroeger op Instagram. '18 jaar! Officieel nu volwassen, maar als vader zie ik nog steeds mijn lieve kleine meisje. Geniet vandaag van alles wat je ziet en hoort.'

18 jaar! Officieel nu volwassen, maar als vader zie ik nog steeds mijn lieve kleine meisje. Geniet vandaag van alles wat je ziet en hoort! X #coachella #bday 12.3k Likes, 313 Comments - Humberto Tan (@humbertotan) on Instagram: "18 jaar! Officieel nu volwassen, maar als vader zie ik nog steeds mijn lieve kleine meisje. Geniet..."

Barbie's barbecue

Samantha de Jong, alias Barbie, geniet van een zomerse barbecue in Duindorp. Haar kindjes zijn op dit moment bij haar en ook wordt de Haagse vergezeld door enkele vriendinnen.

@kimberleybottelier @idabreugom 2,083 Likes, 4 Comments - Samantha de Jong (@samanthaenfriends) on Instagram: "@kimberleybottelier @idabreugom"

Anne-Marie's poedel

Geen zorgen, het betreft hier geen levend exemplaar van Anne-Marie Jung mee snuggelt. Het dier is opgezet, maar mocht wel dienst doen als gadget voor bij eeen fotoshoot.

Enzo's dikke bak

Zin om een stukkie met Enzo Knol te scheuren in z'n Porsche cabrio? Het kan. Hopen dat het weer dan ook zo lekker is, want zo'n open dakje komt een rit met Enzo wel ten goede.

Wil jij een keertje opgehaald worden om een rondje mee te rijden? 👇🏻 63.9k Likes, 8,935 Comments - Enzo Knol (@enzoknol) on Instagram: "Wil jij een keertje opgehaald worden om een rondje mee te rijden? 👇🏻"

Bas is blij

Bas Smit, de man van Nicolette van Dam, heeft een nieuw wielrenpak. En daar is hij maar wat blij mee. Het is te hopen voor Bas dat-ie ook zijn fietshelm aandoet, wat met zo'n pak trekt hij vast een hoop bekijks.

Hahahaha let niet op m'n outfit hoor 😂😂😂 6,019 Likes, 157 Comments - Bas Smit (@bassmit) on Instagram: "Hahahaha let niet op m'n outfit hoor 😂😂😂"

Marco's liefde voor AZ

Is Marco Borsato een AZ-supporter? Het is te hopen voor Marco dat AZ vanavond tijdens de bekerfinale de zin mee heeft. Om 18.00 uur trapt de club in Rotterdam af tegen Feyenoord.

Geer en z'n mams

Geen zomers weekend compleet zonder Gerard Joling zijn lieve moeder Jannie. De Schaagse kwam dit weekend gezellig logeren bij haar zoon, en pakte in de tuin meteen wat zonnestralen én een bakkie koffie bij de buurman mee.

Mijn lieve moedertje is gezellig blijven logeren ❤️. Nu even een bakkie koffie ☕️ bij de buurman. #gerardjoling 747 Likes, 18 Comments - Gerard Joling (@gerard_joling) on Instagram: "Mijn lieve moedertje is gezellig blijven logeren ❤️. Nu even een bakkie koffie ☕️ bij de buurman...."

Gabi haar aardbeitjes

Een zonnige zondag met aardbeitjes. Dat is wat telt voor Gabi Blaaser. Iemand is zélfs zo attent geweest op de kroontjes te verwijderen. Dat is pas luxe.