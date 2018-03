Directeur Van Gogh Museum: Ik heb de Oscar toch even vastgehouden

Axel Rüger had het verlies van Loving Vincent wel verwacht. De directeur van het Van Gogh Museum, die hielp bij het ontwikkelen van de animatiefilm over het werk en het leven van de schilder, zat in de zaal om bij een eventuele winst het podium te delen met de makers. Maar het mocht niet zo zijn; favoriet Coco ging er met het beeldje vandoor.

,,De film was torenhoog favoriet", nuanceert Rüger na de ceremonie zijn verlies. "De film ís ook heel goed en Mexico, waar Coco zich afspeelt, staat momenteel heel erg in de belangstelling in Hollywood."

De museumdirecteur heeft na de uitreiking Coco-regisseur Lee Unkrich gefeliciteerd. ,,En ik heb zijn beeldje even vast mogen houden. Die kans wilde ik toch niet laten schieten; de kans dat ik dit ooit nog een keer mee maak, lijkt me nihil."

Snelweg

Rüger keek zijn ogen uit op de rode loper, waar hij met de twee regisseurs over mocht schrijden. ,,Het is net geen snelweg", vertelt hij. ,,Er zijn verschillende banen gecreëerd voor de bezoekers; waar je loopt, wordt bepaald door hoe belangrijk je bent. Er is aan alle kanten gegil en lawaai, journalisten verdringen zich aan de zijkant voor leuke quotes."

De directeur heeft in de zaal genoten van de ceremonie. ,,We moeten nog even kijken naar welk feestje we straks kunnen gaan; het is lastig om kaartjes te krijgen voor de leukste plekken. Maar nu gaan we eerst naar de governor's ball, waar de genomineerden nogmaals worden geëerd."

Rüger voelt zich ondanks het verlies vooral heel trots op de film. ,,Welke museumdirecteur kan nou zeggen dat hij zo'n waanzinnige avond als deze mee mag maken. En de nominatie heeft ontzettend veel extra aandacht voor Loving Vincent gecreëerd. Daar zijn we ontzettend blij mee; het doel was tenslotte om Van Gogh toegankelijker te maken. Dat is ons zeker gelukt."