Disney stelt derde King's Man-film maanden uit

Het nieuws is een domper voor acteur Olivier Richters, beter bekend als 'The Dutch Giant'. De 2 meter 20 lange bodybuilder was te zien in de trailer van het derde deel, die momenteel al in de Nederlandse bioscopen te zien is.

Richters heeft een bijrol als schurk, valt uit de trailer op te maken. Het is een van de grootste films waarin de 30-jarige Nederlander tot nu toe te zien was. Binnenkort is de acteur ook te bewonderen in de nieuwe Marvel-film Black Widow, maar ook deze release werd vanwege de coronacrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld.