Disney werkt aan musical over Lionel Richie

Lionel en zijn manager Bruce Eskowitz produceren het project, samen met een aantal andere uitvoerend producenten. Pete Chiarelli, als schrijver onder meer bekend van Crazy Rich Asians en The Proposal , is momenteel druk met het maken van het script.

Richie, een van Amerika’s bekendste en geliefdste zangers, verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums. Hij won 4 Grammy’s en werd drie keer genomineerd voor een Oscar voor Best Original Song, waarvan hij de nominatie in 1986 verzilverde met zijn nummer Say You Say Me voor de film White Nights.