Disney+ zet vooral in op Star Wars

Ruim zesduizend fanatieke Star Wars-fans produceren een staande ovatie als Ewan McGregor plotseling het podium betreedt van het Conventiecentrum in Los Angeles. De onverwachte aanwezigheid van de Schotse acteur op de D23 Expo, een tweejaarlijkse conventie over de nieuwste Disneyproducties, betekent dat hij goed nieuws te melden heeft.



,,Ik mag het eindelijk onthullen nadat ik er vier jaar lang om gezeurd heb. Ik keer terug als Obi-Wan Kenobi”, zegt McGregor (in de periode 1999-2015 als dit personage te zien in drie Star Wars-films) die daarna door de uitzinnige menigte wordt bedolven onder een tsunami van luid applaus en oorverdovend gejoel. Dat zijn mededeling in goede aarde valt is nogal zachtjes uitgedrukt. Volgend jaar beginnen de opnamen voor deze nog titelloze televisieserie.



De bekendmaking van McGregor completeert een lange reeks presentaties van de programma’s die de streamingdienst Disney+ vanaf 12 november gaat uitzenden. De Star Wars-fans worden meteen op hun wenken bediend door een andere afgeleide Star Wars-serie, genaamd The Mandalorian, gemaakt door regisseur Jon Favreau die eerder Iron Man maakte.



De serie haakt in op de speelfilm The Return of The Jedi (1983) en behandelt het lot van nieuwe personages die moeten zien te overleven in een grimmige wereld na de val van het uit de speelfilms bekende Imperium. ,,De serie heeft het karakter van een western en een samouraifilm”, licht Favreau toe.



Met The Mandalorian is het Star Wars aanbod op Disney+ nog niet op. Ook komt er op de zender nog een prequel van de speelfilm Rogue One, met opnieuw Diego Luna in de hoofdrol en wordt de aanvankelijk geannuleerde animatieserie The Clone Wars nieuw leven ingeblazen.