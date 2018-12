Disneyland Paris deelt eerste beelden Marvel-land

Eerder raakte al bekend dat The Walt Disney Company twee miljard euro zal investeren in de themaparken bij Parijs. Er werden toen ook drie nieuwe zones aangekondigd in het thema van ‘Frozen’, ‘Star Wars’ en Marvel. Het fel verouderde ‘Armageddon: les Effets Spéciaux’ moet daarvoor wijken. De superhelden zullen daar immers echt overal aanwezig zijn.

Op het conceptbeeld is te zien hoe de bezoekers in deze splinternieuwe Europese basis van Marvel een team kunnen vormen met helden als Iron Man, Black Widow en Captain America. Ook zullen de gasten de laatste nieuwigheden van Pym Technology met ‘Ant-Man and the Wasp’ kunnen ervaren. De foto toont in de verte ook de ingang van de vernieuwde Iron Man Coaster, een overdekte achtbaan rond de gelijknamige superheld.

Naast het Marvel-gedeelte breidt het Walt Disney Studios Park ook uit met een ‘Star Wars’-gedeelte en komt er in het ‘Frozen’-gebied een replica van het fictieve koninkrijk Arendelle. Tegen 2025 zou alles klaar moeten zijn. Disneyland Paris trekt voor deze uitbreiding maar liefst 2 miljard euro uit.