Dit boek over Koot & Bie had wat hen betreft nooit bestaan

Van Kooten en De Bie maakten 323 uren televisie. U heeft er 308 van gezien. Waar moest u het hardst om lachen?

,,Kees speelde in 1984 een burgemeester die de Olympische Spelen naar Nieuwegein wilde halen. Wim was de NOS-reporter die hem interviewde. Kees deed dat zó goed. Echt zo’n burgemeester in pak, die vlot ging doen. Hij zei ook Olumpische Spelen in plaats van Olympische. Die hele uitzending, een special over taal, was geweldig. Mehmet Pamuk, die door Kees gespeelde Turkse meneer, zat er ook in. Natuurlijk ging hij boodschappen doen bij groenteboer Wim. Zei Wim: ‘Wat gaan we vanavond doen in het buikie, blote apies?’ En Kees dan, in keurig Nederlands: ‘Mijnheer, de aardappels hoeven niet geschild te worden, hoe vriendelijk u mij dat ook aanbiedt’. De taal­special eindigde bij de familie Van der Laak – Cor, Cock en Ab – die enorme ruzie kregen bij een potje Scrabble. Het is mijn favoriete aflevering. De videoband zit vol strepen, helemaal versleten.”