‘Dit gaat niet om de artiest Britney Spears, dit gaat om haar recht om weer mens te zijn’

Vriend Britney Spears pept haar op voor rechtszaak

23 juni Sam Asghari, de vriend van Britney Spears, is al weken bezig om haar volledig geprepareerd te krijgen voor de rechtszaak waarin ze woensdag haar woordje gaat doen. De zangeres spreekt zich voor de rechtbank uit over het curatorschap van haar vader Jamie, die sinds haar mentale inzinking in 2008 de touwtjes in handen heeft wat betreft haar financiële en persoonlijke beslissingen. Dit meldt Page Six.