Dit is de grote liefde van Marieke en Miljuschka houdt van puur natuur

foto's Zoek de verschil­len: Yolanthe en Gerard elf jaar terug

17:48 Met de serie DNA is Yolanthe Cabau weer helemaal terug in de spotlights als actrice. Het is alweer vijf jaar geleden dat ze voor het laatst een grote rol speelde in een televisieserie. Om de serie te promoten maakt ze momenteel een rondgang langs diverse radio- en tv-programma's en komt ze bij presentatoren langs die ze lange tijd niet heeft gesproken.