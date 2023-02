Dit is de naam van het Nederlandse songfestivalliedje

De omroep zette een preview van de clip online, waarin een fractie van het geheel te zien is. Mia Nicolai en Dion Cooper presenteren het woensdagavond aan de pers in Rotterdam.

Over het ontstaan van het liedje vertelde het tweetal vorige week in hun eerste grote interview . Het geraamte van het lied kwam in 2021 van de hand van oud-songfestivalwinnaar Duncan Laurence, zijn verloofde en schrijfpartner Jordan Garfield en Mia Nicolai. Dion Cooper kwam er daarna bij, waarna de tekst werd afgemaakt.

Halve finale

Nederland is bij het songfestival in Liverpool ingedeeld in de eerste halve finale op 9 mei. De grote finale is vier dagen later, op zaterdag 13 mei.