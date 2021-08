Dit is de winnaar van De Slimste Mens

Geen liefdesge­luk na B&B Vol liefde: ook relatie Vincent en Monique strandt

17:51 Het RTL4-programma B&B Vol liefde is als het om de liefde gaat, uitgelopen op een flop. Was gisteren te zien hoe B&B-eigenaar Vincent voor Monique koos, helaas is het stel niet meer samen. Ook Caroline, die in Oostenrijk een lodge runt, vond het liefdesgeluk niet.