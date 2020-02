Dit is de winnaar van The Voice 2020

Uitzendin­gen URK! op SBS 6 in gevaar na brutale ramkraak bij producent

15:06 De producent van het veelbesproken SBS 6-programma URK! is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een brutale ramkraak. In amper tien minuten tijd is het kantoor in Amsterdam-Zuidoost volledig leeggeroofd. De uitzending van aankomende maandag is in gevaar. ,,Dit wordt nachtenlang doorwerken.’’