Dit is waarom Adam Sandler nooit een Oscar wint

Freek Vonk gewond door beet tapijtpy­thon: ‘Ik kon niks doen’

15:13 Freek Vonk is gewond geraakt bij de opnames van Freek in de Wildernis in Australië. De tv-bioloog werd in Queensland in zijn hand gebeten door een tapijtpython. De bloederige foto's van het incident deelt hij op Instagram.