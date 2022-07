Dit is waarom Art Rooijakkers dit seizoen niet te zien is in B&B vol liefde

Wie goed luisterde, hoorde vanavond niet de vertrouwde stem van Art Rooijakkers bij het nieuwe seizoen van B&B vol liefde, maar die van Jeroen Kijk in de Vegte. De presentatierol is helemaal vervallen in de tweede reeks. Dat heeft alles te maken met de stemproblemen van Rooijakkers. Hij is al meerdere malen onder het mes geweest en moest zelfs in totaal 75 dagen zijn mond houden.



‘Vanwege hardnekkige stembandproblemen ben ik de afgelopen maanden drie keer onder het mes geweest. Na elke operatie moest ik een tijdje stemrust houden, waardoor ik nu in totaal zo’n 75 dagen in stilte heb doorgebracht', schreef hij eerder op Instagram. En over B&B vol liefde: ‘Een presentator zonder stem, daar heb je niet zoveel aan. En dus ben ik al een hele poos niet te horen bij BNR en heb ik voor RTL B&B vol liefde en enkele andere programma’s helaas niet kunnen opnemen.’



Rooijakkers presenteerde voor RTL ook de Videoland-editie van De verraders. Er komt met Halloween ook een speciale editie, maar die zal niet door hem gedaan worden. Bij reguliere edities van De verraders is Tijl Beckand de presentator.