Dit mag je niet missen op het North Sea Jazz Festival

JAZZ



1. Robert Glasper

Artist in residence op North Sea is dit jaar Robert Glasper, de toetsenist, zanger en producer die zich evenzeer thuisvoelt in de jazz als in de hiphop en R&B. Drie maal treedt de Amerikaan op tijdens het festival, met telkens heel andere muzikanten. Heel interessant lijkt Everything’s Beautiful, een eerbetoon aan Miles met medewerking van onder anderen soulzanger Bilal, een oude bekende van Robert Glasper.



Darling, zondag, 20.30 uur



2. The Preacher Men

Vet swingende (orgel)jazz van eigen bodem. Gospel en blues zijn nooit ver weg in de muziek van het door saxofonist Efraïm Trujillo geleide trio, dat op zondag gewoon twee keer achter elkaar optreedt.



Congo Square, zondag, 18.45 en 20.45 uur



3. Joel Ross

De vibrafoon behoorde lang tot het standaardinstrumentarium van de jazz. De Amerikaan Joel Ross haalt het instrument weer van stal. Dat hij nog maar 23 jaar oud is maakt dat des te opvallender. Zijn dit jaar verschenen debuutalbum KingMaker bevat breed uitwaaierende zweefjazz.



Volga, zondag, 19.30 uur



4. Chick Corea

De jaren zeventig waren in de jazz de jaren van de jazzrock (later meestal fusion genoemd). Een held in die tijd was toetsenist Chick Corea. Op North Sea keert hij terug naar My Spanish heart, zijn in 1976 verschenen album waarop hij in de weer was met latinmuziek.



Amazon, zondag, 18.45 uur



5. Benjamin Herman’s Bug House

Geen North Sea Jazz zonder saxofonist Benjamin Herman. Met Bug House speelt hij de meest tegendraadse muziek uit zijn lange en brede carrière: heel wilde en explosieve punkjazz. Uiteraard wel gewoon in pak met stropdas.



Yenisei, zondag, 22.15 uur