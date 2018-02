Dit nummer zou gelijk staan aan zelfmoord op het Songfestival-podium

Als Waylon de bedoeling heeft het behoudende smaldeel van de Eurovisie-gemeenschap in de regenbooggekleurde gordijnen te jagen, vertrekt hij begin mei met rocker Outlaw in ‘Em naar Lissabon. De zanger moet het lied gisteravond in De Wereld Draait Door van binnen tintelend van de pret hebben gezongen. Deze scheurende ode aan de bandeloosheid past prima in zijn eigen repertoire, maar zou op het Songfestival-podium vrijwel gelijk staan aan zelfmoord.

Want het festival mag dan met zijn tijd meegaan, het blijft een parade van solidariteit, pleidooien voor gelijkheid en vooral veel vredeswensen. Een enigszins braaf feestje waarop een wetteloze titel als Outlaw in ‘Em voor gefronste wenkbrauwen zorgt.

Met de openingsregel It’s a fine line between whisky and water into wine betreedt hij bovendien het immer glibberige pad van de religieuze referentie. Een afslag die tussen hypergevoelige afvaardigingen uit alle godvrezende windhoeken van Europa nooit is aan te bevelen.

Het lied zelf bevalt ook een stuk minder dan het fraai opgebouwde Back Together van afgelopen vrijdag. Outlaw in ‘Em biedt Waylon de gelegenheid vocaal te etaleren wat hij kan. En dat is veel. Maar wil je op het Eurovisie-podium met rock scoren, dan moet die van moderne topkwaliteit zijn. Deze song is te gedateerd. Eerder Bon Jovi aan het einde van de jaren 80, dan een Songfestival-winnaar.