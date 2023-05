Dit pareltje had een prominente plek verdiend, maar de NPO stopte het weg

Staking Hollywood gaat tweede week in, ook schrijvers Game of Thrones leggen werk neer

De staking van schrijvers in Hollywood kan nog wel een flinke tijd gaan duren. Dat stellen diverse experts in The New York Times. De krant probeert de balans op te maken nu de staking de tweede week in gaat. ,,Alle hoop dat dit probleem snel wordt opgelost, is inmiddels vervlogen”, zegt een entertainmentadvocaat. De experts verwachten dat de staking zeker tot na de zomer gaat duren.