Dit statement maakt Nikkie de Jager met haar Met Gala-jurk

De Jager - gekleed in een japon van de Nederlandse designer Edwin Oudshoorn - bracht een eerbetoon aan de Amerikaanse activist en dragqueen Marsha P. Johnson, die wordt gezien als de eerste publieke transgender. Op haar jurk droeg ze de tekst ‘pay it no mind’, een knikje naar Johnsons motto. Ze was een van de meest prominente activisten tijdens de Stonewall-protesten in New York in 1969, waar de lhbti-gemeenschap voor het eerst massaal een vuist maakte tegen politievernederingen. De herdenkingsoptocht voor deze rellen was het begin van de Gay Prides wereldwijd, in Nederland bekend als Roze Zaterdag.