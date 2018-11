Dit verdient Amerika's best betaalde tv-presentator

De ranglijst gaat over de periode van 1 juni 2017 tot en met 1 juni 2018. Het gaat om het gehele inkomen van de presentatoren, dus inclusief verdiensten uit andere klussen dan televisiepresentatie. Zo verdiende Ellen afgelopen jaar goed geld met een comedyspecial die ze maakte voor Netflix, en is Ryan Seacrest naast presentator van ochtendshow Live with Kelly and Ryan en talentenjacht American Idol ook producent van Keeping Up With The Kardashians.