Dit viel ons op in een seizoen The Voice: ‘Het mag allemaal iets minder bizar’

All You Need is Love: Jasper in studio op zijn knieën voor Sofia na hervonden liefdesge­luk

6:35 Een waar sprookje in All You Need is Love vanavond, waar Jasper zijn grote liefde Sofia ten overstaan van het publiek in de studio ten huwelijk vroeg. En ze zei ja. De weg die de twee geliefden af hebben moeten leggen voor deze verloving tot stand kwam, was er een van pieken en dalen. Als laatste strohalm had Jasper daarom Robert ten Brink ingeschakeld om cupido een handje te helpen.