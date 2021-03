Dit viel ons op in een seizoen The Voice: ‘Zijn jullie helemaal kóe-koek geworden thuis?’

Jan Smit heeft sprongen gemaakt na burn-out: ‘Ik ben nu een stuk rustiger’

23 maart Jan Smit heeft enorme sprongen voorwaarts gemaakt sinds hij vorig jaar uit zijn burn-out kwam. De zanger en presentator zit nu veel beter in zijn vel, vertelt hij in de YouTube-serie Road to Rotterdam, waarin de vier songfestivalpresentatoren een kijkje achter de schermen geven op weg naar het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.