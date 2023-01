Dit waren volgens VPRO Cinema de beste tien series van 2022

Twijfel je welke serie van afgelopen je nog even moet kijken? Wellicht biedt dit lijstje van VPRO Cinema dan uitkomst. De filmwebsite van de publieke omroep heeft de afgelopen week hun bezoekers gevraagd punten uit te delen. Daaruit kwamen de beste series van afgelopen jaar. Nummer 1? Better call saul .

1. Better call saul

De prequel-serie van Breaking Bad is al zes seizoenen lang een hit op Netflix. Het verhaal rond advocaat Saul Goodman zit volgens de bezoekers van VPRO Cinema zelfs zo goed in elkaar, dat het beter is dan het origineel.

2. Stranger Things

Het verhaal rond de vriendengroep in het stadje Hawkinds, die allemaal onverklaarbare dingen meemaakt, bereikte in het vierde seizoen een hoogtepunt. Kijkers leefden zo met de personages mee, dat belangrijke muzieknummers uit de serie plots grote hits werden. Kate Bush dankt aan de makers haar herleving. Ook Stranger Things is te zien op Netflix.

3. Oogappels

Niet voor niets won Oogappels de AD Media Prijs. De vier gezinnen uit Amersfoort hielden miljoenen mensen aan de buis gekluisterd het afgelopen jaar. Naast de puberperikelen waren er dit jaar ook zorgen om de oudere personages. Terugkijken? Kan via NPO Plus of NLziet!

4. After Life

Het derde seizoen van After Life was het sluitstuk van deze reeks van acteur en schrijver Ricky Gervais. Hierin volgden we zijn personage dat verder moet met zijn leven na de dood van zijn vrouw. Ontroering en humor liggen niet ver uit elkaar. Ook te zien op Netflix.

5. The White Lotus

Op plek vijf vinden we de eerste serie van streamingdienst HBO. Maatschappelijk satire, zo wordt The White Lotus omschreven. Het tweede seizoen speelde zich af op het Italiaanse Sicilië. De extraverte personages in deze serie zorgen voor een plekje in de top vijf.

Deze vijf series completeren de top 10:

6. The Crown (Netflix)

7. Het jaar van Fortuyn (NPO Plus/NLziet)

8. House of the Dragon (HBO)

9. Peaky Blinders (Netflix)

10. Ozark (Netflix)

