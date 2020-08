Dit was Chadwick Boseman, de zwarte superheld die zelf rolmodel werd

Met geen woord repte Chadwick Boseman ooit over zijn ziekte in de pers. De strijd tegen kanker was er eentje die de 43-jarige acteur in zijn eentje wilde aangaan. Maar dit weekend dook er plots toch een oud filmpje op, waarin de acteur met tranen in de ogen vertelt hoe hij in aanloop van Black Panther twee jongetjes met leukemie ontmoette.