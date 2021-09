Dit was stoer, maar ook pure kijkcijferzelfmoord van Eva Jinek

Salaris volgend jaar valt waarschijn­lijk tóch minder hoog uit

22 september Nederlanders met een modaal inkomen gaan in 2022 per maand bijna 8 euro meer verdienen. Voor werknemers die het dubbele aan salaris krijgen komt er zo’n 20 euro bij. Zelfs werknemers met een minimum inkomen gaan erop vooruit. Maar dat extraatje zou voor veel werkenden nog best weleens tegen kunnen vallen, zegt Joke van der Velpen van Visma | Raet.