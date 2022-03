Dit zijn alle deelnemers van nieuw seizoen De verraders

De verraders bleek in 2021 een enorm succes. Wekelijks kende het programma, met uitgesteld kijken, gemiddeld ruim twee miljoen kijkers. Onder leiding van presentator Tijl Beckand streden achttien BN’ers met elkaar om een zilverschat. Op en rond Kasteel Erenstein in Limburg waren er drie Verraders die die buit voor zichzelf wilden houden. Uiteindelijk gingen Verrader Samantha Steenwijk en Getrouwe Chatilla van Grinsven er met de zilverschat vandoor. Onmiddellijk had het buitenland interesse: het format is inmiddels verkocht in onder andere Amerika, Engeland, Scandinavië, Australië en België.