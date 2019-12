Dit zijn de best bekeken Nederlandse video's op YouTube

Nederlanders kijken sowieso veel naar muziekvideo's uit eigen land. Op de tweede plaats staat Viraal van Frenna en Mula B. Hoe Het Danst van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle is derde.



Het best bekeken niet-muziekfilmpje is gemaakt door de mannen van StukTV. Hun klopjacht op Bram Krikke, de eerste aflevering van hun nieuwe Jachtseizoen, werd op 20 oktober geplaatst en is sindsdien 2,5 miljoen keer bekeken. Verder keken we veel naar de auditie van de 9-jarige volkszanger Pietje Tomassen bij Holland's Got Talent en naar Enzo Knol die vertelt over een inbraak in zijn huis.



Ook de traditionele media weten de YouTube-gebruikers steeds beter te vinden. In de top 10 van best bekeken niet-muziekfilmpjes staan onder meer het NOS Jeugdjournaal, PowNed en Ziggo Sport.