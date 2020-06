Dit zijn de beste series van 2020 tot nu toe

Het aanbod was weer enorm, ook al zaten er geen grote blockbuster-series als Game of Thrones of Stranger Things bij dit jaar. Meest opvallend waren dan ook een aantal dramaseries die raak schoten: Unorthodox van Netflix over een joods-orthodoxe vrouw die haar sekte in New York ontvlucht om een nieuw leven op te bouwen in Berlijn. Of het tweede seizoen van After Life van Ricky Gervais, over een man die om moet gaan met het verlies van zijn vrouw. Ook Little Fires Everywhere van Amazon Prime Video en Sex Education van Netflix waren grote hits.

Hunters

Een serie waar de twee makers van de podcast Bingewatchers het niet over eens kunnen worden, is Hunters van Amazon Prime Video. Kevin noemt hem in zijn top 3 van dit jaar, Charlene haakte na één aflevering af. De serie met Al Pacino vertelt het verhaal van een aantal Joodse overlevers van de holocaust die in de jaren 70 in New York op jacht gaan naar nazi’s. De serie doet erg denken aan het werk van regisseur Quentin Tarantino en is erg over de top, maar volgens Goes zeer vermakelijk.

Andere series die ook in de smaak vielen, waren onder meer Ozark, Narcos: Mexico en The Last Dance. Luisteren kan ook via Spotify, Apple podcast en Stitcher, waar je je ook gratis kunt abonneren.