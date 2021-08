Dit zijn de eerste beelden van het nieuwe seizoen van Temptation Island

EOTB-Dusty ontwaakt uit coma en kan weer staan en lopen

3 augustus Het gaat steeds beter met Dusty Taconis (23), bekend van het MTV-programma Ex on the beach. De realityster vocht vorige week voor zijn leven in het ziekenhuis, nadat hij betrokken was geraakt bij een zwaar ongeluk. ‘Hij zegt soms kleine woordjes als ‘ik hou van jou’ en knuffelt ons vaak’, laat zijn familie nu op Instagram weten.