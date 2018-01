Dit zijn de genomineerden voor de Oscars 2018

Beste film

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste actrice

Sally Hawkins, The Shape Of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

Volledig scherm Meryl Streep. © EPA

Beste acteur



Timothee Chalamet, Call Me By Your Name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Denzel Washington, Roman J Israel, Esq

Beste actrice in een bijrol



Mary J Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Phantom Thread

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water

Best acteur in een bijrol

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape Of Water

Christopher Plummer, All the Money in the World

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Volledig scherm Willem Dafoe in The Florida Project. © AP

Beste regisseur

Dunkirk, Christopher Nolan

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

Phantom Thread, Paul Thomas Anderson

The Shape of Water, Guillermo Del Toro

Beste originele lied uit een film

Mighty River uit Mudbound (Mary J Blige)

The Mystery of Love uit Call Me By Your Name (Sufjan Stevens)

Remember Me uit Coco (Kristen Anderson Lopez and Robert Lopez)

Stand Up for Something uit Marshall (Common & Diane Warren, sung by Andra Day)

This Is Me uit The Greatest Showman (Benji Pasek & Justin Paul)

Beste muziek in een film

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste animatiefilm

Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Beste kostuums

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria and Abdul

Beste make-up en haar