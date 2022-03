Dit zijn de genomineerden voor de World Press Photo 2022

Een indringende foto van demonstranten die katapulten en andere zelfgemaakte wapens gebruiken in een confrontatie met veiligheidstroepen in Rangoon, de grootste stad van Myanmar, is een van de zes genomineerde foto’s voor de World Press Photo of the Year 2022. Bijzonder: om zijn veiligheid niet in gevaar te brengen, wordt de naam van de fotograaf niet bekendgemaakt. In de 65-jarige geschiedenis van World Press Photo was de winnaar pas één keer anoniem, in 1973. Pas een maand na het overlijden van de Chileense fotograaf Orlando Lagos, in februari 2007, werd bekend dat híj de fotograaf was van de iconisch geworden foto van de Chileense president Salvador Allende, kort voordat hij zelfmoord pleegde.