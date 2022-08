Dit zijn de kandidaten van het nieuwe seizoen Expeditie Robinson

Radder (23) is onder meer bekend van de populaire televisieserie Oogappels. Devrim Aslan zit als ‘champion’ in de RTL-hit Beat the champions, de quiz van presentatrice Chantal Janzen. Vincent Vianen (38) is danser, choreograaf en maakt dancevideo’s. Hij deed in 2017 mee aan Wie is de Mol? In het Amerikaanse Oregon was Vianen destijds de eerste afvaller.