Dit zijn de kandidaten van het nieuwe seizoen van Beste Zangers

De artiesten reisden vorige week naar het Spaanse Sevilla voor de opnames van het zangprogramma. In iedere aflevering vertolken de zangers elkaars liedjes met een bijzonder verhaal of speciale betekenis.

De presentatie van het programma is net als vorig seizoen weer in handen van Jan Smit. De muziekshow is dit najaar te zien op NPO 1