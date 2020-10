Dit zijn de koppels van het vernieuwde Temptation Island: Love or Leave

VIDEOAftellen geblazen: over iets minder dan een maand verschijnt het vernieuwde Temptation Island op Videoland. Er werd op voorhand volop gespeculeerd over de deelnemende koppels, maar vandaag heeft RTL de kandidaten dan eindelijk onthuld: Denise en Marco, Gulcin & Sorelis, Karina & Gregory en Sonny & Jaydi gaan het avontuur aan in het liefdesprogramma.

Karina & Gregory

De 24-jarige Karina en de 29-jarige Gregory wonen twee jaar samen en vormen al zeven jaar een koppel. Een misstap kan gebeuren, maar is het vertrouwen in elkaar er dan nog wel? Karina en Gregory willen er tijdens Temptation Island achterkomen. Zo vraagt Karina zich af of het gras niet groener is bij de buren terwijl Gregory graag al de volgende stap wil zetten.

Volledig scherm Karina & Gregory © Tom Cornelissen

Sonny & Jaydi

De 22-jarige Jaydi is al drie jaar samen met de 27-jarige Sonny. Ze wonen samen in Zandvoort en zien een serieuze toekomst samen. Ondanks dat ze ongelofelijk gek zijn op elkaar, heeft het stel twijfels en vragen ze zich af of dit het nou is. Sonny vindt Jaydi een prachtige meid maar moet zelfstandiger worden en Jaydi zou graag zien dat Sonny wat minder egoïstisch wordt. In strikte afspraken maken voor Temptation Island, geloven de twee niet. Sonny: ,,Je moet juist het proces in om echt te weten of je echt voor elkaar bestemd bent. Afspraken maken voelt dan als valsspelen.”

Volledig scherm Sonny & Jaydi in Temptation Island: Love or Leave © Tom Cornelissen

Denise & Marco

De smoorverliefde 31-jarige Denise is al 3,5 jaar gek op de 29-jarige Marco. De vonk sloeg over in de sportschool en inmiddels wonen ze al een tijdje samen in Capelle aan den IJssel. Na een vakantie met zijn beste vriend op Mallorca begon het vlammetje iets bij hem te doven. Sindsdien is Denise onzekerder geworden en vertrouwt ze Marco niet helemaal meer. Met hun deelname aan dit programma hopen ze hun relatie naar een hoger niveau te tillen en die volwassener te maken.

Volledig scherm Denise & Marco © Tom Cornelissen

Gulcin & Sorelis

Al jaren wacht de 28-jarige Gulcin op een huwelijksaanzoek van haar beschermende 32-jarige vriend, waar ze inmiddels al negen jaar een relatie mee heeft. Toch zijn er vanuit beiden dingen gebeurd waardoor ze elkaar eerder wantrouwen dan vertrouwen. Dat is dan ook precies de reden waarom ze meedoen aan Temptation Island. Komen ze hier samen uit? Dan zal Sorelis haar eindelijk ten huwelijk vragen. Wie weet op het laatste kampvuur.

Volledig scherm Gulcin & Sorelis © Tom Cornelissen

Vernieuwde editie

In de vernieuwde versie van Temptation Island staan de koppels op het punt een volgende stap in hun relatie te zetten en zoeken ze uit of ze echt de ware voor elkaar zijn. Ze komen in contact met singles, die niet meer als verleiders aan de gang gaan, maar openstaan voor een nieuwe relatie. De presentatie is in handen van Monica Geuze en Kaj Gorgels. ,,In de vorige Temptation-Island-versies waren het de verleiders die een relatie moesten proberen uit elkaar te drijven; nu zijn het singles die zelf ook op zoek zijn naar een relatie”, zei Kaj al eerder.

Volledig scherm De koppels van Temptation Island: Love or Leave © Tom Cornelissen