Dit zijn de mooimakers van OG3NE

Visagiste Vivienne de Rop en kapselkunstenaar Marc Sew-atjon draaien als mooimakers van OG3NE-zussen Amy, Shelley en Lisa extreem lange dagen in songfestivalstad Kiev om de zangeressen er 24 uur per dag tiptop uit te laten zien. Wij spraken de twee onmisbare creatievelingen over de looks van het Lights and Shadows-trio en werden getrakteerd op slimme cosmeticatrucjes voor een nog stralender podiumeffect. ,,De meiden dragen geen panty's maar effectieve beenmake-up.''