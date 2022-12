Dit zijn de nieuwe sterren in The Bodyguard: ‘Als kind was ik al dol op Whitney’

Concertge­bouw trok dit jaar 550.000 bezoekers, zorgen om kosten

Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam heeft dit jaar 550.000 bezoekers getrokken bij bijna 800 concerten en evenementen. De concertzaal spreekt van een ‘flink herstel in de bezoekcijfers’, maar ze zijn nog niet op het niveau van 2019. Toen bezochten 750.000 bezoekers het Concertgebouw. Ook zijn er zorgen over de stijgende kosten.

19 december