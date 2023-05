Dit zijn de winnaars van De Verraders: ‘We worden helemaal knettergek hier’

Spoiler alertDurfden Billy Dans en Noor Omrani de aanval in te zetten? Kon Chahid Charrak nog een rol van betekenis spelen? En slaagden de gebroeders Sander en Jordy er als verraders in om een laatste kunstje te flikken? De finale van De Verraders bleef tot het laatste moment spannend. Wie ging er vandoor met het zilver? Let op: wil je de afloop van het programma niet weten, lees dan niet verder.

Eerst werd duidelijk dat Nathan Rutjes de laatste aflevering net niet had gehaald. De ‘verradelijke’ broers hadden de oud-profvoetballer in de laatste nacht geëlimineerd. ,,Je hoopt het niet, maar ik zag de bui hangen. Dit was te verwachten. Het klinkt gek, maar ergens ben ik trots, want ik heb ze allemaal te pakken. Wat een fantastisch avontuur was het”, keek Rutjes terug.

De overgebleven vijf kandidaten filosofeerden aan het ontbijt al over de afloop en blikten terug. Het programma is hen niet in de koude kleren gaan zitten. Of juist wel, wees Billy Dans op zijn broek. ,,Ik ben gewoon een maat afgevallen.” Noemde Jordy Huisman Noor en Billy als de zwakste schakels, buiten hem om had Noor een lijstje gemaakt. Daarop: tien argumenten waarom de broers de verraders wel móésten zijn. ,,We gaan ze pakken”, zei de strijdvaardige aan het ontbijt tegen Billy.

In de laatste uitzending volgden twee Ronde Tafel-stemmingen: van vijf naar vier finalisten en van vier naar drie. Zou er bij die laatste drie één verrader zitten, dan ging het zilver naar de broers. Bleven drie getrouwen over, dan konden de zilverstaven verdeeld worden onder Billy Dans, Noor Omrani en Chahid Charrak.

Quote Ik voel mijn bloed door mijn lichaam gieren Billy Dans

Met z’n vijven stonden ze voor de laatste opdracht om nog tien extra zilverstaven te winnen én naar de wapenkamer te gaan. De broers hoopten dat ze daar twee dolken zouden treffen na eventuele winst bij de missie, dat ze Chahid mee zouden krijgen met de discussie aan De Ronde tafel en dat ze dan de schat mee naar huis konden nemen. ,,De wapenkamer is nog nooit zo belangrijk geweest”, stelde Noor.

Ze volbrachten de missie - een speurtocht in het bos - en van de drie sleutels tot de wapenkamer gingen er twee naar de broers Huisman. Billy Dans had de andere. Het plan van de broers was om als eerste Noor te verbannen aan De Ronde tafel, daarna zou het niet meer uitmaken. ,,Dan kunnen jullie op mij”, zei Sander tegen zijn broer Jordy, ,,maar heb jij het gered en hebben wij het zilver.”

Extra dolk

In de wapenkamer (Sander: ‘fingers criss crossed’) pakte de ene Huisman (Sander) géén dolk (en dus extra stem), maar de andere wél: Jordy. De vraag: zat er een extra dolk bij? En zou Billy die hebben gepakt? ,,Ik voel mijn bloed door mijn lichaam gieren, mijn hartslag die omhoog gaat en mijn ademhaling hoog zitten”, zei de volkszanger voor De Ronde Tafel. Daar greep Noor het initiatief. Ze pakte haar lijstje en noemde de argumenten die de broers onderuit moesten halen. Eén daarvan: dat Jordy telkens Sander zou hebben verdedigd. Even leek Chahid op de hand van de broers (Noor: ‘Chaid, waar de f*ck ben jij mee bezig’), maar toen er gestemd moest worden, schreef hij toch de naam van Sander op. Het werd dé beslissing.

Met Jordy (twee stemmen) en Sander (één) zou het gelijke stand zijn (3-3) zijn, ware het niet dat Billy inderdaad een dolk had gepakt: 4-3 voor de Getrouwen. Sander kon vertrekken. Het was het begin van het einde: na Sander kon ook Jordy zijn biezen pakken en vielen de winnaars elkaar in de armen: de Getrouwen Noor Omrani, Chahid Charrak en Billy Dans. Zij mogen dertig zilverstaven verdelen. ,,Mijn mensenkennis heeft me niet in de steek gelaten”, was de conclusie van Noor Omrani.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: