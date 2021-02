Dita Von Teese: Geen misbruikervaring met Marilyn Manson tijdens ons huwelijk

‘Ik moet al het nieuws over de beschuldigingen nog even laten bezinken, maar voor wie zich ongerust hebben gemaakt over mij: dat waardeer ik’, schrijft Von Teese. ‘Weet dat de details die naar buiten zijn gekomen niet overeenkomen met mijn eigen beleving tijdens onze relatie van zeven jaar. Als dat wel zo was, zou ik in 2005 niet met hem zijn getrouwd.’

Von Teese zegt uiteindelijk bij de zanger te zijn weggegaan vanwege ontrouw en drugsgebruik. De entertainer wil benadrukken dat ze verhalen over misbruik in welke vorm dan ook wel serieus neemt. ‘Misbruik in welke vorm dan ook hoort niet thuis in een relatie’, aldus Von Teese. ‘Wie hiermee te maken heeft gehad, wil ik op het hart drukken hulp te zoeken, om je kracht weer te vinden en er weer bovenop te komen.’

Evan Rachel Wood

Eerder deze week kwam actrice Evan Rachel Wood naar buiten met verhalen over misbruik door Marilyn Manson, waarbij ze een aantal expliciete details deelde. Zo zou hij de 33-jarige Westworld-ster met de dood hebben bedreigd, uitgehongerd, gehersenspoeld en verkracht. Wood getuigde hier jaren geleden al eens over in het Amerikaanse Congres, om zich hard te maken voor de rechten van verkrachtingsslachtoffers. Ze noemde toen niet de naam van Manson (echte naam Brian Warner).

Dat deed ze eerder deze week wel in een post op Instagram, waarin ze schrijft hoe hij haar jarenlang gruwelijk heeft mishandeld’, nadat hij haar als tiener al in wist te palmen. ‘Ik werd gehersenspoeld en gemanipuleerd. Ik ben klaar met leven in angst voor vergelding, laster of chantage’, aldus Wood.

Rose McGowan

Vervolgens kwamen meer vrouwen die slechte ervaringen met Manson zeggen te hebben naar buiten. Rose McGowan, een van de eerste Hollywood-actrices die naar buiten kwamen met verhalen over seksueel misbruik door producent Harvey Weinstein, heeft in het verleden ook iets met Manson gehad. McGowan zei deze week dat er in die relatie geen sprake is geweest van misbruik. ‘Maar dat zegt niets over hoe hij daarvoor of daarna met anderen is geweest’, aldus de actrice. ‘Het heeft tijd nodig voor je naar voren kunt komen met je verhaal en ik ben trots op deze vrouwen en iedereen die opkomt tegen een misbruiker.’

In een video die ze deelt op Instagram noemt McGowan Hollywood een ‘sekte’ en ‘een zieke plek’ waarbinnen volgens haar te veel ruimte is voor mensen aan de top die door middel van hun machtspositie bepalen ‘wie ze beschermen en wie ze slachtoffer laten zijn’.

Politie

Bij het huis van Manson wemelde het gisteravond van de politie. Volgens entertainmentsite TMZ kwamen agenten poolshoogte nemen omdat een vriend zich zorgen maakte over het welzijn van de zanger.

De vriend had de politie gebeld omdat hij al uren geen contact meer met Manson kon krijgen. De gealarmeerde agenten ondernamen diverse pogingen om Manson naar buiten te laten komen, maar zonder resultaat. Er werd zelfs een helikopter ingezet om met een schijnwerper in zijn tuin te kijken. Uiteindelijk lukte het de politie contact krijgen met een woordvoerder. Die verzekerde de agenten dat alles in orde was.

Het politiebezoek komt enige dagen na alle beschuldigingen van misbruik tegen de rocker. Manson ontkent met klem alle aantijgingen en zegt dat al zijn intieme relaties altijd wederzijds waren.

