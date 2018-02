Dj Armin is echt 'van Buren', net als Willem Alexander: 'Kicken zeg'

De Van Burens werden in de vijftiende eeuw uit het stadje verjaagd door de Hertog van Gelre, Arnold van Egmond. Later bracht de eerste vrouw van Willem van Oranje, Anna van Egmond, de naam van Buren weer terug. Het stadje was haar belangrijkste bezit en daarom werd ze ook wel 'gravin van Buren' genoemd. Maar Armin stamt niet van Anna af.



Maar Anna en Armin stammen wel beiden af van Otto 1. Anna's verre nazaat Koning Willem Alexander is de negentiende graaf van Buren.Ook aan hem is Van Buuren verwant. ,,Ik ben familie van de koning’’, stelde Van Buuren vast. ,,Kicken zeg. Dat vind ik heel gaaf om te weten.’’



Van Buuren (41) zegt in de uitzending zich 'een iets ander persoon' te voelen door de ontdekking. De belangrijkste reden om mee te doen is dat hij het verhaal van zijn familie graag wil doorgeven aan zijn kinderen. ,,Ik vind dit een momument voor mijn beide kinderen, iets dat ik wil nalaten. Want ik ben ook maar een onderdeeltje van een heel grote stamboom.’’