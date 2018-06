Dj Domien Verschuuren traint zich in twaalf weken superstrak

Want, zo stelt Verschuuren bij een voor- en na foto van de 'challenge', 'het had stiekem beter gekund'. ,,Breder, gespierder'', legt hij uit. ,,Maar dat had ook betekend dat ik nog meer had moeten letten op voeding (moeten bulken: voedsel louter gebruiken als brandstof) en in plaats van drie keer, vier keer had moeten trainen. Had gekund, maar ik wilde het ook graag léuk houden.''



Verschuuren noemt zijn verandering van levensstijl 'superleerzaam'. Zo ontdekte de dj dat krachttraining leuker is dan gedacht. ,,Ik ontdekte dat de sportschool voor iedereen is en dumbells niet alleen voor bodybuilders.'' Ook heeft hij een tip voor mensen die een iets strakker lijf wensen. ,,Ik ben zes kilo kwijtgeraakt, alleen al door het laten liggen van broodjes kroket bij de lunch en gevulde koeken tussendoor. Die kun je trouwens prima eten, maar doe het niet iedere dag. En eerlijk, dat deed ik in slechte weken wél.''