DJ Hardwell stopt ermee

Reis

Hardwell zal wel blijven musiceren. ,,Ik zal het nooit loslaten en zal er altijd naar streven contact te houden met mijn fans.'' Ook bedankt hij zijn fans voor alle steun. ,,Het is jouw liefde en toewijding voor alles wat ik heb gedaan dat me heeft geholpen op meer manieren te ontwikkelen dan ik ooit had kunnen bedenken, en ik besef dat ik alles aan jullie verschuldigd ben. Mijn oprechte hoop is dat we samen deze reis kunnen voortzetten. Ik wil sterker dan ooit terugkomen, maar voorlopig zal ik vooral mezelf blijven.''

In 2012 kampte de artiest met een burn-out. ,,Ik kon het amper geloven. 25 was ik pas, maar ik lag er echt helemaal af. Ik deed weken niets anders dan slapen en op de bank hangen'', zie hij daarover in 2015. ,,Het was allemaal zo mooi, dat ik non-stop doorging. Zodra ik wakker was, ging ik mailen. Maar vooral het reizen brak me op. Ik had dat jaar 280 boekingen op de agenda, de meeste in het buitenland. Dat betekent vliegen tot je geen vliegtuigstoel meer kunt zien. De dokter raadde me zes maanden rust aan. Daar schrok ik van. Gelukkig voelde ik me na een week of drie à vier weer goed en ben ik weer langzaam begonnen. Maar ik heb geleerd mijn balans te bewaken. Mijn agenda moet structuur hebben, niet steeds van het ene continent naar het andere vliegen. En ik let veel beter op mijn nachtrust. Drugs gebruikte ik al nooit. Voor alcohol kies ik nu mijn momenten.''