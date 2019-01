Mei 2003. Het is al even nacht in Gelredome, het voetbalstadion in Arnhem. Ik sta hoog op de trappen van de tribune en kijk naar beneden, waar normaal gesproken in het weekend de voetballers van Vitesse hun wedstrijden spelen. Nu is daar een deinende mensenmassa die danst op de trancetonen, afkomstig van die ene man aan ‘korte zijde’ op een rond podium: Tijs Verwest, alias DJ Tiësto.

De Brabander heeft zijn doorbraak als dj enkele jaren eerder beleefd: in 1999 tijdens het housefestijn Innercity. Ook daar, in een uitpuilende Amsterdamse RAI, was ik bij. Ik denk dat weinigen op dat moment in de gaten hadden dat dance daarna zó groot zou worden. Vermoedelijk die vriendelijke jongen uit Breda ook niet. Tijs Verwest –toen net een maand dertig- huilde na afloop vreugdetranen. ,,Alles viel samen. Jaren van hard werken kwamen eruit”, verklaarde hij zijn emoties.

En er zou zoveel meer moois komen. Driemaal nummer één DJ van de wereld (2002, ’03, ‘04), draaien in alle uithoeken van de wereld, op de Olympische Spelen in Athene (2004), op Lowlands (2002), Pinkpop (2004) en in de prijzenkast onder meer de Popprijs (20020, de Gouden Harp (2008) en een Grammy (2015). Meer eer: Officier in de Orde van Oranje Nassau, ereburger van Breda. En dat voor die aandoenlijke muziekfreak die als puber naar de Soulshow van Ferry Maat luisterde. Die discoplaatjes aan elkaar draaide in de kelder van Spock, de plaatselijke discotheek in Breda. Die knokte voor zijn kans, jarenlang.

Nu staat hij hier In Gelredome, in de nacht van 10 op 11 mei. De lente van 2003 is de lente van de dancemuziek. Ook voor mij, die eerder allerlei muziekstromingen ontdekte en als aan elkaar mixte: KISS, Smokie, Iron Maiden op de lagere school, een periode Italo Disco, Guns N’ Roses achterna en een fantastische Grunge-tijd met Pearl Jam, Nirvana en Alice in Chains. En nu, sinds een paar jaar , de trance van dj’s Tiësto, Ferry Corsten en Armin van Buuren, de pioniers van de dance. Inmiddels een van Neerlands grootste exportproducten. Ook dat kon niemand die avonden bevroeden, of wel?

Marius, Mascha, Wout, naamgenoot Dennis, ons vast dancegroepje, kijken elkaar aan. Een voetbalstadion met 25.000 liefhebbers voor één dj, dát hadden we niet eerder meegemaakt. Op een plek Gelredome, waar sinds de opening (1998) The Spice Girls huppelden, The Backstreet Boys meisjesharten op hol joegen, Bon Jovi optrad en, jawel, U2. Twijfels had hij zeker, Tijs Verwest. Kreeg hij dit stadion wel vol? Antwoord: ja, en sneller dan Paul McCartney die een maand eerder in Arnhem stond. ,,Dit wordt het hoogtepunt van mijn leven”, kondigt Tiësto enkele uren voor zijn achturen durende optreden aan.

De nacht kent veel hoogtepunten. Tijs Verwest geeft een sensationele muziekshow die hij uit vijf continenten laat komen: Europa, Noord-Amerika, Azië, Afrika en Australië. Met onder andere een eigen versie van Jimi Hendrix’ Star Splangled Banner, capoeira-dansers, Braziliaanse trommelaars en de Britse zangeres Jan Johnston. Nederland krijgt uiteraard de hoofdrol: met Tiësto zelf, gehuld in diverse shirts, waarbij dat oranje voetbalshirt met Cruijffs nummer 14, mijn het meest bijstaat. En met die speciale gast.

Het is ergens tussen twee uur en half drie als hij het podium opstapt. In het zwart, strakke broek, mouwloos shirt en donker haar. De tonen van de plaat (ik zeg nog altijd plaat, mijn puberkinderen lachen me uit: ‘Huh? Plaat?)’ hebben de muziek en de gast allang verraden. Het is Dinand Woesthoff, de leadzanger van Kane. Het publiek aarzelt, maar als hij gaat zingen en DJ Tiësto rock met trance vermengt, ontstaat er een magische cocktail. De tranceversie van Rain Down On Me is de voorbode van wat DJ Tiësto tot op de dag van vandaag is: vernieuwend, ontdekkend, scorend en zoekend naar andere muzikale zijwegen. Zonder schroom, zonder sleet, zonder angst voor afwijzingen van zijn fans.

Als Tiësto tegen zeven uur in de ochtend Suburban Train, mijn favoriete plaat (ik blijf het zeggen), op de draaitafel legt, dansen we nog en zijn ze er vrijwel alle 25.000 nog. Dagen later kom ik dat zinnetje tegen: het was de dag dat de dj een popster werd.