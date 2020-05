Django Wagner scoort nummer 1-hit met hardstyle-lied over horeca-opening

Het nummer is ook bedoeld om de horeca een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis, schrijft Outsiders (een pseudoniem van Hagenaar Cem Araci) op Instagram. ,,Ik zeg: wij komen terug’’, zingt Wagner, zelf fanatiek kroegtijger, onder meer. ,,Het is nu mooi geweest. En is dit leed voorbij, dan vieren wij weer feest, veel groter dan het ooit is geweest.’’ In de bijbehorende clip zingt Wagner op de middenstip van het Kras Stadion van FC Volendam, terwijl naast hem een man accordeon speelt en een vrouw verleidelijk danst. De volkse elementen van Django worden afgewisseld door stevige hardstyle van Araci, die vanuit een hoogwerker zijn mengpaneel bedient.

Nederlands product

Met de nummer 1-notering geven Wagner en Outsiders talloze wereldsterren het nakijken in iTunes, onder wie Lady Gaga en Ariana Grande (op 3 met Rain on me).



Het Nederlandse product doet sowieso goede zaken in de downloadlijst, met zeven nummers van Nederlandse acts in de top 10. Naast grote namen als Tino Martin en Emma Heesters (met haar eerste solosingle) komen ook Henk Damen en Wesley Bronkhorst voorbij. Op twee staat wellicht dé hit van de coronacrisis, die ook te horen was in de dronecampagne van deze site: Soldier on van Di-Rect.