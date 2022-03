Do had ook onprettige ervaring met Voice-regisseur en sloeg Jeroen Rietbergen

,,Ik vond het onprettig om met hem alleen in een ruimte te zijn, omdat ik vind dat hij grenzen over gaat. Het is soms gewoon heel moeilijk om daar als vrouw iets van te zeggen”, zegt Do (40) in de podcast #METZNALLEN van Gwen van Poorten. ,,Wat ik niet begrijp is dat er niet andere mannen of vrouwen op de werkvloer zijn die dat zien en zeggen: joh gast, doe dat even niet.”



De zangeres vertelde in februari, kort na de uitzending van de onlineserie Boos over de vermeende misstanden achter de schermen bij The Voice, op 20-jarige leeftijd te zijn aangerand door oud-bandleider Jeroen Rietbergen. In de podcast voegt Do daaraan toe hem ‘vol in zijn gezicht’ te hebben geslagen toen hij aan haar zat. ,,En ik heb tegen hem gezegd: dude, what the fuck. Hoezo doe jij dat? Hij heeft toen ook gezegd: sorry, ik zal het niet meer doen.”