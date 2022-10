Dochter Beyoncé (10) biedt 80.000 dollar op diamanten oorbellen tijdens veiling

Op het Wearable Art Gala in Los Angeles nam de 10-jarige deel aan een luxeveiling, waar ze streed om het duurste item van de avond. In een video die van het evenement werd gedeeld, bood Blue Ivy - onder toezicht van haar ouders Beyoncé en Jay-Z - meer dan 80.000 dollar op een paar Lorraine Schwartz-diamanten oorbellen, schrijft E! Online . De oorbellen werden die avond gedragen door haar grootmoeder Tina Knowles, die op dat moment ook optrad als een van de veilingmeesters. Ooit behoorden de diamanten aan Beyoncé.

Het thema van het gala was ‘ Harlem nights ’, waarbij de mode van de jaren 20 tot 50 werd gevierd. Beyoncé droeg een op maat gemaakte, strapless zeemeerminjurk van Gucci met sterren. Ze maakte de look af met roze operahandschoenen met ruches op de schouder, een paar Lorraine Schwartz-oorbellen en een Dolce & Gabbana-clutch.

Het is niet de eerste keer dat Blue Ivy probeert een kunstwerk aan te schaffen tijdens een veiling. Tijdens het gala in 2018 bood Beyoncés dochter - pas 6 jaar oud toen - 19.000 dollar voor een acrylschilderij van een jonge Sidney Poitier, maar werd ook toen overboden. De veilingmeester van het gala dat jaar vertelde destijds hoe Blue Ivy’s passie voor kunst zich heeft ontwikkeld. ,,Haar vader en moeder hebben het gehad over hoe je kunst verzamelt en dat is niet vanzelfsprekend voor Afro-Amerikanen.” Ze had die informatie rechtstreeks van oma Tina Knowles.