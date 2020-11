Dochter bezorgt Dennis hartverzakking en Quinty gaat voor goud

Lieve Lingen en Mette Bus: dit zijn de kansheb­bers voor de Faamnaam 2020

17:32 Het is weer tijd voor de jaarlijkse verkiezing van de meest bizarre combinatie van iemands voor- en achternaam. Uit talloze inzendingen heeft Radio 538 een shortlist samengesteld, die dj’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga vandaag bekendmaakten. Wordt het Co de Kraker, Aart Bisschop of toch Bennie Weijs?