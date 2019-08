Dochter Bruce Lee: Tarantino moet zijn mond houden

De dochter van de in 1973 overleden filmster liet vorige maand weten teleurgesteld te zijn dat haar vader als ‘arrogante eikel’ wordt getoond in de film. ,,En niet als iemand die drie keer zo hard moest vechten om te bereiken wat anderen in de schoot werd geworpen", aldus Shannon tegenover The Wrap over het racisme waar haar vader mee te maken kreeg in Hollywood. ,,Het was heel pijnlijk om in de bioscoop te zitten en iedereen mijn vader te horen uitlachen.”