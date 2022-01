Dochter deelt eerbetoon aan overleden Bob Saget en Kendall Jenner gaat met bikini de sneeuw in

De rapen waren gaar in de slaapkamer toen Axe over de leugens van zijn partner begon

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aan zijn gezicht te zien heeft iemand weer Dwayne ‘De Rok’ Johnson op de kleedkamerdeur van The Rock gezet, maar dat levert gelukkig wel een fotogenieke blik op.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In één jaar 7,5 miljoen euro opstrijken dankzij je TikTok-faam is leuk, maar etentjes zijn voor Addison Rae nooit meer ongedwongen. Iedereen luistert immers af hoeveel fooi ze geeft.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het concept van ‘ritsen’ in het verkeer wordt in Amerika steeds vaker vergeten. Gelukkig zet Miley Cyrus haar platform in voor een opfriscursus.