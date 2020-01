Dochter Goedele Liekens: ‘Ik praat met mama niet over klaarkomen’

Merel beaamt dat ze met haar moeder Goedele en vader televisieproducent Chris Cockmartin over alles kan praten. Maar er is een grens ,,Er zijn dingen waarover ik het niet wil hebben met hen. Uitweiden over mijn seksleven zal ik niet snel doen, ook al is mama seksuologe’’, vertelt ze. ,,Toen we op tv eens naar reclame voor Durex zaten te kijken, vond zij dat een geschikt moment om mij te vragen of ik snel en veel klaarkwam. Sorry, maar daar antwoord ik niet op.’’

De Vlaamse, die International Business in Gent studeerde, vond de baan van haar bekende moeder vroeger ‘wel leuk'. ,,Vooral omdat we (Merel en haar zus Celeste, red.) toen alleen de leuke kant zagen: filmpremières mogen bijwonen, vaak in de make-upstoel zitten en zo. We wisten niet wat er nog meer bij kwam kijken. Later wilde ik voor National Geographic werken: tussen de wilde dieren zitten, avonturen onder water beleven. Maar uiteindelijk is het iets in de economische richting geworden: het fascineert me hoe een bedrijf draait.’’