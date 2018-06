Dochter Robert Doornbos thuis na zware operatie: 'Ze heeft veel pijn gehad'

Jada, het 2,5 jaar oude dochter van styliste Chantal Bles en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos, is vandaag uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week werden bij het meisje een tumor plus uitzaaiingen verwijderd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. ,,Ze heeft veel pijn gehad.''

Mode-expert en personal shopper Chantal Bles liet vanmiddag op Instagram Stories weten dat het einde van de behandelingen nog niet in zicht is. ,,Er zullen nog vele chemo's en bestralingen volgen maar nu met een gezonde toekomst in het vooruitzicht'', aldus Bles die het artsenteam extreem dankbaar is voor alle steun. ,,Onze dank is groot naar naar deze speciale mensen die heel dierbaar voor ons zijn geworden.''

Hoewel de kleine Jada, bij wie twee maanden geleden de ernstige aandoening werd geconstateerd, weer in haar vertrouwde omgeving is, heeft de noodzakelijke en geslaagde ingreep veel impact op haar gehad. Bles, zonder dat ze in details treedt: ,,Nu zijn we weer thuis en om verder te werken aan Jada's herstel.'' Twee dagen geleden liet presentatrice Nicolette van Dam, die haar tante is, weten dat het 'stapje voor stapje' vooruit gaat met de 'echte vechter'. Meer details gaf ze niet over de revalidatie van het kleintje dat op 29 december 2015 het levenslicht zag. Ook Bles en Doornbos laten zich daar niet over uit.

Het stel wordt inmiddels bedolven onder de beterschapswensen. Bles is blij met alle warme reacties. Alle dierbare berichten, kaarten, tekeningen, cadeaus en ballonnen worden voor later bewaard. ,,Het geeft ons kracht, hoop, moed en een enorme strijdlust om Jada Myllena gezond oud te laten worden samen met haar toekomstige broertje en alle geliefden om haar heen.''

Bles en Doornbos verwachten deze zomer hun tweede kindje (een jongetje) en proberen zo goed en zo kwaad als het gaat door te gaan met leven. In 2013 was Bles ook al in verwachting van een zoontje, maar die zwangerschap moest na vijftien weken worden afgebroken omdat het kindje zware lichamelijke afwijkingen had.

Begin mei maakte een woordvoerder van het stel bekend dat Jada ziek is. Op dat moment werden echter nog geen details over de aandoening prijsgegeven. Omdat Bles de laatste tijd nog nauwelijks actief was op sociale media en daar veel reacties over kreeg , kwam ze onlangs toch met een korte verklaring.

De allerliefste papa!!! ❤️ #mijnallesjes #heeldedagkusjes #verliefd #onstrots #vaderdag #makingmemories @robertdoornbos Een foto die is geplaatst door null (@chantalbles) op 17 Jun 2018 om 10:09 PDT