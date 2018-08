Dochtertje Anouk fan van nieuwe song en Fatima trekt het niet meer

Actrice Carolien Spoor benadrukt dat ze dit weekend tot de crew van het populaire festival Lowlands behoort.

Just so you know... #crew #lowlands #festival #workandpleasure #bestcombination #juliet #saturday4.30pm #bethere #femalerappers #performance Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 16 Aug 2018 om 9:07 PDT

Fatima Moreira de Melo is tijdens een fotoshoot voor een sieradenmerk op een bankje beland met een fles champagne.

Shoot voor @zinziworld vandaag. Wat was t weer een feest 😜🍾 #topmodel #datziejewel 📸@eric_van_den_elsen Een foto die is geplaatst door null (@fatimademelo) op 16 Aug 2018 om 10:15 PDT

Anna Nooshin post zoveel foto's, dat ze geen onderschrift meer kan verzinnen. Vandaag vermaakt ze zich in een bloementuin.

I got no caption Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op 16 Aug 2018 om 7:07 PDT

Jelizah Rose, het 2-jarige dochtertje van Anouk en haar vriend Dominique, blijkt groot fan van haar moeders muziek. In een filmpje waarin vermoedelijk nieuw (deels Nederlands) materiaal is te horen, is te zien hoe de kleine krullenbol in haar kinderstoel mee wiegt op de akoestiek. Anouks nieuwe album Wen d'r maar aan wordt na de zomer verwacht.

Een foto die is geplaatst door anouk (@anouk) op 16 Aug 2018 om 9:04 PDT

Soapie Marly van der Velden is trots op dochtertje Sammy-Rose die met haar bijna 4 jaar blije sprongetjes in het hotelzwembad maakt.

Ja joh, spring jij anders alleen in het water. Bijna 4 jaar dan kan je dat 🙈 Nachtje weg met de fam🙌🏻 #fijnomerweertezijn @hotel_princeville_breda @mikemeijer23 @perfectlittlesam #nachtjebreda Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 16 Aug 2018 om 7:38 PDT

Rik van de Westelaken raakt ontroerd als hij met een stapeltje archieffoto's van zijn ouders bezig is.

Vandaag bezoek van mijn ouders. Ze hebben oude foto’s meegenomen. Of ik ze wil scannen. Ineens zie ik hoe de liefde tussen 2 geweldige mensen ooit begon. Ontroerend... ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@rik_van_de_westelaken) op 16 Aug 2018 om 7:46 PDT

Inge de Bruijn is in Zuid-Frankrijk in een sexy bui en showt haar gebruinde benen plus haar witte badpak met diep decolleté.

From lanelines to tanlines 🏊🏻‍♀️👙#binnenpretje #laughitoff #smiles #good #memories #france #holiday Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 16 Aug 2018 om 5:19 PDT

Victoria Koblenko heeft vandaag een keuzestressmomentje: ze kan niet kiezen uit twee foto's: één waarop ze knipoogt en de ander zoals gebruikelijk.

1️⃣of 2️⃣ ? Een foto die is geplaatst door null (@vkoblenko) op 16 Aug 2018 om 2:08 PDT

Cabaretier Richard Groenendijk is met zijn moeder Ria een stukje gaan rijden in een golfkarretje. Net als de moeder van Gerard Joling zit mevrouw Groenendijk sinds kort op Instagram. Ze had vandaag pas 17 volgers.

Met moeders @ria.groenendijk.7 in een heuse golfbuggy. (Of hoe heet zo’n ding?) #golf #mother #summer Een foto die is geplaatst door null (@richard_groenendijk) op 16 Aug 2018 om 2:52 PDT

Tanja Jess en haar echtgenoot Charly Luske beloven plechtig dat ze na hun vakantie in Nederland het aantal cocktails wat zullen minderen.

It was a great holiday, But now.... #back to #business . No more #cocktails No more relaxing. 💥🎼💪🏿🔥. Een foto die is geplaatst door null (@charlyluske) op 16 Aug 2018 om 0:41 PDT

Chantal Janzen trakteert haar volgers op een zomerse foto waarop haar man Marco en hun zoontje James staan. Hun pasgeboren baby Bobby is ook mee op vakantie.

Holiday❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Aug 2018 om 2:19 PDT

Cute! Roxeanne Hazes nam haar pasgeboren baby Fender mee onder de douche en dat intieme tafereel moest natuurlijk worden gefotografeerd door haar aanstaande man Erik Zwennes.

🚿🧖🏻‍♀️🤱🏻❤️ Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 15 Aug 2018 om 14:20 PDT

Miljuschka Witzenhausen (33) kreeg op een schip voor de kust van Turkije een lumineus idee. Ze wil haar kookkunsten voortaan niet alleen op tv demonstreren maar ook workshops gaan geven. Reden? Ze wil haar fans eens in het echt zien.

Mijn vakantie zit er bijna op. Dus ik zat te denken aan wat er dit jaar nog allemaal komen gaat. Ik wil jullie meer live zien en met jullie koken. Dus ik ga proberen wat workshops op poten te zetten. Wat zou je van mij in de keuken willen leren? 😘 Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 16 Aug 2018 om 1:46 PDT

Vastgoedhandelaar Bas Smit, de man van presentatrice Nicolette van Dam, vindt dat hij best leuk op deze door zijn vrouw gemaakte, 'harige' selfie staat.

Eindelijk een foto waar ik ook leuk op sta 😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@bassmit) op 15 Aug 2018 om 12:36 PDT

Zo ziet Jochem Myjer eruit na een avond op de planken. Over de foto: ,,Hier zit alles in waarom ik van mijn vak hou. De voldoening, het geluk, het alles geven, de ontspanning, de adrenaline en de vermoeidheid.''

Zin om weer te touren! Nog paar weken en dan naar de @ksdenhaag . Deze foto maakte @photography_annereitsma een tiental seconden nadat ik van het podium kwam. Hier zit alles in waarom ik van mijn vak hou. De voldoening, het geluk, het alles-geven, de ontspanning, de adrenaline en de vermoeidheid. #throwbackthursday Een foto die is geplaatst door null (@jochemmyjer) op 15 Aug 2018 om 22:47 PDT

Superstrot Sharon Doorson voelt volgens eigen zeggen 'eindeloze liefde' voor haar in juni geboren dochtertje Maliya. Het meisje is het eerste kindje van Doorson en haar vriend Bruno Monteiro Tavares.

Endless L🐯VE Een foto die is geplaatst door null (@sharondoorson) op 15 Aug 2018 om 10:47 PDT

De Amsterdamse singer-songwriter Douwe Bob vindt het ietwat merkwaardig dat er in zijn woonplaats voeten worden geveegd op kokosmatten met het Amsterdanse stadslogo. Hij vreest dat Rotterdammers er ongetwijfeld commentaar op zullen hebben.

Eigenlijk heel raar dat wij onze voeten hier op vegen... #jajakommaardoorrotterdammerts Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 16 Aug 2018 om 0:07 PDT

Martine de Jong, de levenspartner van Arjen Lubach, is vandaag jarig en daarom nodigt de presentator zijn volgers uit haar van harte te feliciteren. En dat doen ze braaf!

Deze is vandaag jarig. Feliciteren jullie haar even? Een foto die is geplaatst door null (@arjenlubach) op 16 Aug 2018 om 0:37 PDT

Schrijfster Heleen van Royen komt met het bewijs dat haar dochter Olivia sprekend op haar lijkt.

My baby 😍 #motherdaughter #happy #cheers #shegotherCFAlevel1 #madproud #smartgirl #finance #banker Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 15 Aug 2018 om 10:49 PDT